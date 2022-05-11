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Психолог объяснила тягу Бритни Спирс сниматься голой

Психолог Танг объяснила тягу Бритни Спирс сниматься голой желанием пережить отнятую юность

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Психолог Одри Танг объяснила тягу певицы Бритни Спирс публиковать откровенные кадры, которые вызывают опасения у поклонников. Комментарий эксперта приводит Daily Mail.

По словам собеседницы издания, 40-летняя певица часто снимается голой, потому что переживает «отнятую юность» и пытается восстановить контроль над собой. Исполнительница таким образом прорабатывает травму опекунства, отмечает Танг. «Долгий газлайтинг может заканчиваться безрассудным поведением. Люди часто становятся свободными, не имея представления о том, кем они являются, — это как кризис среднего возраста, умноженный на десять», — объясняет она.

Кроме того, Танг заявила, что знаменитость страдает от заниженной самооценки, поэтому пытается привлечь то количество внимания и одобрения, которое она получала на пике своей карьеры. «Бритни выросла на глазах общественности и нуждается в этом внимании. Если она не может получить его другим способом — она делает это так», — подчеркнула эксперт.

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Известно, что Спирс и ее жених 28-летний Сэм Асгари ожидают появление первого совместного ребенка. Танг утверждает, что партнеру сложно влиять на импульсивное поведение исполнительницы, чтобы не создавать иллюзии давления, которое на нее оказывал отец Джейми Спирс.

Ранее в мае Бритни Спирс снялась голой, прикрыв обнаженные части тела руками и эмоджи в виде сердца и красной розы. На размещенных кадрах она позирует с собранными в пучок волосами и макияжем в стиле smoky eyes на фоне растений. Образ певицы дополнили чокер с подвеской и кольцо. «Я вас всех очень люблю», — подписала она пост, набравший 413 тысяч лайков.

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Дарья Шляпужникова
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