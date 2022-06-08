Новая Зеландия поможет спасению планеты борьбой с отрыжкой

Новая Зеландия собралась взимать плату с фермеров за выбросы от сельского хозяйства

Новая Зеландия представила план по взиманию платы за выбросы парниковых газов в сельском хозяйстве, чтобы помочь спасению планеты от последствий глобального потепления. Деньги с фермеров будут брать за отрыжку овец и коров, сообщает Reuters.

Согласно проекту, новые требования будут введены с 2025 года. Практика по взиманию платы за выбросы на мировом уровне существует, однако Новая Зеландия при реализации плана первой распространит ее на скотоводство. Чтобы бороться с отрыжкой животных, фермеры будут использовать специальные кормовые добавки. Для поглощения же части выбросов аграрии могут заняться высадкой лесов.

На сельское хозяйство приходится почти половина общего объема парниковых газов в стране — в основном это метан от животных и их отходов. Сейчас в Новой Зеландии насчитывается около 10 миллионов голов крупного рогатого скота и 26 миллионов овец, тогда как население составляет всего пять миллионов человек.

На мировом уровне на животноводство приходится около 15 процентов выбросов парниковых газов. В процессе дыхания животных производится углекислый газ, а при сопутствующем пищеварению метеоризме — метан, который намного опаснее CO2. В среднем одна корова ежедневно может производить от 250 до 500 литров вредных выбросов.

Ранее вопросом по сокращению выбросов от скота занялась Бразилия. В 2021 году крупнейший в мире экспортер говядины одобрил продажу специального корма для коров, который поможет решению проблемы.