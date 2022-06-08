Стало известно о максимальной загрузке детских лагерей в России

Ростуризм сообщил о досрочном завершении продаж туров по программе детского кешбэка

В связи максимальной загрузкой детских лагерей в России очередной этап продаж туров по программе детского туристического кешбэка завершился досрочно. Об этом стало известно журналистам издания «Интерфакс».

«С учетом того, что большая часть путевок на лето уже продана, мы завершаем окно продаж путевок по программе через неделю, то есть в ночь на 15 июня», — сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

По словам главы ведомства, количество россиян, купивших в текущем году путевки с кешбэком для своих детей, выросло в два раза по сравнению с 2021 годом. Также она отметила, что лагеря-участники программы уже заполнены более, чем на 90 процентов, а к концу мая — началу июня по программе уже приобретено более 550 тысяч путевок.

Ранее в мае россиянам раскрыли способ сэкономить на отдыхе своих детей — соотечественникам предложили бесплатно отправить их в один из четырех федеральных детских лагерей. Среди них — «Смена» в Сукко, «Орленок» в Туапсинском районе, «Артек» в Крыму и «Океан» в Приморском крае.