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Авиакомпания S7 заявила о заморозке проекта лоукостера Citrus

Руководство авиакомпании S7 заявило о заморозке проекта лоукостера Citrus

Фото: Leonid Faerberg / Transport-Photo Images / Globallookpress.com

Российская авиакомпании S7 сообщила о заморозке проекта собственного лоукостера Citrus. Об этом в среду, 8 июня, сообщает ТАСС.

По словам представителя перевозчика, руководство S7 Group временно приостановило проект из-за сложившейся ситуации в стране. Уточняется, что данное решение было принято из-за отсутствия воздушных судов.

«В 2022 году поставки необходимых для запуска лоукостера самолетов не состоятся», — заявил источник и добавил, что развитие компании с подобной бизнес-моделью в настоящее время невозможно. Отмечается, что решение о возобновлении проекта будет приниматься S7 Group к концу года. При этом команда, работающая над проектом Citrus, продолжит работу в холдинге в полном составе.

Запуск собственного лоукостера авиакомпания S7 анонсировала в 2021 году. Согласно первоначальному плану, первые полеты Citrus были запланированы на июль текущего года, а старт продаж билетов — на апрель.

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Валентина Процкова
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