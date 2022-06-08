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Более ста какаду внезапно попадали с деревьев и умерли

The Guardian: в Австралии более ста какаду умерли из-за отравления

Фото: Don Hadden / Globallookpress.com

В австралийском штате Виктория более ста какаду погибли в результате массового отравления. Об этом сообщает The Guardian.

Птиц обнаружила Кирсти Рамадан, основательница приюта для диких животных Bohollow Wildlife Shelter. Она утверждает, что в национальном парке Барма на севере Виктории мертвые и умирающие какаду лежали повсюду. Некоторые из них были еще живы, но умерли в течение нескольких часов.

Рамадан отвезла несколько погибших птиц в ветеринарную клинику Эчука и произвела вскрытие, которое выявило сильное кровотечение в кишечнике и желудке. По ее мнению, причиной смерти стало отравление. «Птицы попадали замертво с деревьев, летели и внезапно падали в реку Мюррей, толпились у лужи из-за чрезмерной жажды, что опять же является симптомом отравления», — объяснила она.

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Природоохранный регулирующий орган штата заявил, что расследует гибель какаду. Он попытается определить, были ли она вызвана болезнью или стала результатом действий человека. По одной из версий, птицы могли есть отраву, которую используют фермеры для борьбы с грызунами.

Ранее сообщалось, что в Крыму умер дельфин, над которым издевался турист. Животное было больным и ослабленным и не выдержало стресса, а специальных реабилитационных центров, где ему могли бы оказать помощь, на полуострове нет.

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Рузанна Акмалтдинова
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