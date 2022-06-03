Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

В Крыму умер замученный туристом дельфин

Mash: в Крыму умер дельфин, над которым издевался турист

Фото: Alexander Chaplygin / Globallookpress.com

В Крыму умер дельфин, над которым издевался турист на пляже «Омега» в Севастополе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Животное было больным и ослабленным и не выдержало стресса, а специальных реабилитационных центров, где ему бы оказали помощь, на полуострове нет. Полиция начала проверку по факту гибели животного.

2 июня мужчина схватил дельфина, заплывшего на мель, и принялся издеваться над ним в присутствии ребенка, вытаскивая из воды и долго не отпуская обратно. После этого замученное животное выбросилось на берег. Его пытались спасти волонтеры.

Материалы по теме:
Владыки морей Фотографы показали необычайные красоты подводного мира
Владыки морейФотографы показали необычайные красоты подводного мира
15 февраля 2017
Чудовища с лампочками Самые пугающие и опасные обитатели дна океана
Чудовища с лампочкамиСамые пугающие и опасные обитатели дна океана
13 июня 2016

Ранее сообщалось, что в Сочи начали массово гибнуть дельфины из-за инфекций и попадания в рыболовные сети. Директор Научно-экологического Центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей объяснила, что сезон гибели дельфинов обычно выпадает на холодное время года, когда в море грязная вода, однако в этом году смертность среди дельфинов с апреля в акватории Черного моря выше обычного.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Рузанна Акмалтдинова
Обсудить
Последние новости
Эрдоган назвал условия для членства Финляндии и Швеции в НАТО
В России оценили «повышающее ставки» оружие для Украины
Российский уголовник обиделся на отца из-за дачи и забил его до смерти
Стало известно о прибытии в Северодонецк иностранных наемников
В Ереване начались стычки между протестующими и силовиками
Анастасия Решетова раскрыла секрет своей стройности
В Грузии назвали причину для наделения республики статусом кандидата в члены ЕС
Онколог оценил шансы победить рак у мужчин и у женщин
Осужденного за мошенничество россиянина экстрадировали из Вьетнама
Надаль вышел в финал «Ролан Гаррос» и сделал Медведева первой ракеткой мира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.