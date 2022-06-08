Пастух попытался спасти козу и погиб в зубах крокодила

Times of India: крокодил убил пастуха, пытавшегося спасти свою козу

Крокодил убил пастуха, который пытался спасти козу в деревне в индийском районе Махисагар, штат Гуджарат. Об этом сообщает TImes of India.

Инцидент произошел, когда пастух Пунджа Паги пас коз у берега реки. Неожиданно на одну из них напал крокодил. Рептилия попыталась утащить козу, но мужчина бросился ей на помощь.

Тогда крокодил отпустил животное и выбрал своей целью самого пастуха. Он схватил Паги зубами и потащил его в воду. В результате мужчина получил смертельные травмы и погиб. Позже его тело нашли в реке.

Ранее сообщалось, что на ферме вблизи индийского города Кендрапара, штат Одиша (Орисса) женщина погибла в пасти огромного крокодила и была найдена полусъеденной в кустах. Индианка пропала, когда пошла поливать овощи на заднем дворе своего дома, расположенного на берегу реки.