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Пастух попытался спасти козу и погиб в зубах крокодила

Times of India: крокодил убил пастуха, пытавшегося спасти свою козу

Фото: Shutterstock

Крокодил убил пастуха, который пытался спасти козу в деревне в индийском районе Махисагар, штат Гуджарат. Об этом сообщает TImes of India.

Инцидент произошел, когда пастух Пунджа Паги пас коз у берега реки. Неожиданно на одну из них напал крокодил. Рептилия попыталась утащить козу, но мужчина бросился ей на помощь.

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Тогда крокодил отпустил животное и выбрал своей целью самого пастуха. Он схватил Паги зубами и потащил его в воду. В результате мужчина получил смертельные травмы и погиб. Позже его тело нашли в реке.

Ранее сообщалось, что на ферме вблизи индийского города Кендрапара, штат Одиша (Орисса) женщина погибла в пасти огромного крокодила и была найдена полусъеденной в кустах. Индианка пропала, когда пошла поливать овощи на заднем дворе своего дома, расположенного на берегу реки.

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Алиса Дмитриева
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