Женщина пошла поливать овощи и погибла в пасти крокодила

Pragativadi: в Кендрапаре обнаружили крокодила с полусъеденной женщиной в пасти

На ферме вблизи индийского города Кендрапара, штат Одиша (Орисса) женщина погибла в пасти огромного крокодила и была найдена полусъеденной в кустах. Об этом сообщает Prqgativadi.

55-летняя Джанаки Дежна пропала, когда пошла поливать овощи на заднем дворе своего дома, расположенного на берегу реки. Родственники индианки забеспокоились и вместе с другими местными жителями организовали поиски.

Сначала они проверили территорию вокруг дома пропавшей, а затем начали прочесывать местность у берегов реки Хансуа. В кустах они обнаружили крокодила, который держал в пасти полусъеденный труп. Тогда родные Дежны вызвали спасателей и представителей лесной службы.

Прибывшие на место сотрудники изъяли останки тела из пасти рептилии и подтвердили, что они принадлежали Дежне.

В этой местности живет более 1700 гребнистых крокодилов. Чаще всего они нападают на людей во время сезона муссонов и в зимние месяцы, когда у рептилий начинается сезон гнездования. Часто жертвы сами вторгаются в места обитания крокодилов, занимаясь незаконной рыбалкой, браконьерством, сбором древесины и меда.

Ранее сообщалось, что в Малайзии крокодил напал на семилетнего мальчика, который играл с сестрами на берегу реки, и убил его. Бабушка попыталась спасти ребенка, но крокодил утащил его под воду у нее на глазах и уплыл.