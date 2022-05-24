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Крокодил напал на игравшего на берегу реки семилетнего мальчика и убил его

The Borneo Post: в Малайзии крокодил утащил семилетнего ребенка на глазах его бабушки

Фото: Then Chih Wey / Globallookpress.com

В Малайзии крокодил напал на семилетнего мальчика, который играл с сестрами на берегу реки, утащил его под воду и убил. Об этом сообщает The Borneo Post.

48-летняя бабушка Мохда Адамми Моктара Бибах Харуп рассказала, что ее внуки играли на берегу, когда она услышала их крики. «Крокодил! Крокодил!» — звали на помощь дети. Женщина бросилась к реке и увидела крокодила, из пасти которого торчали ноги ее младшего внука.

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Харуп попыталась спасти ребенка, но крокодил утащил его под воду у нее на глазах и уплыл. В реке проводятся поисково-спасательные операции, и женщина надеется, что тело Моктара удастся найти и похоронить.

По ее словам, длина рептилии могла достигать шести метров. Крокодила и раньше видели недалеко от дома семьи, но он никогда не нападал.

Ранее сообщалось, что на индонезийском острове Сулавеси крокодил растерзал рыбака и утащил полусъеденное тело в реку. Сосед погибшего рыболова пояснил, что рядом находились несколько человек, но они не отважились подойти к реке и просто наблюдали за происходящим.

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Евгения Черкасова
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