Крокодил напал на рыбака и утащил в реку на глазах у очевидцев

Daily Mail: крокодил утащил полусъеденное тело рыбака в реку

На индонезийском острове Сулавеси крокодил растерзал рыбака и утащил полусъеденное тело в реку. Об этом сообщает Daily Mail.

Хищник напал на 60-летнего мужчину, когда тот рыбачил на реке. Нападение произошло на глазах у очевидцев, но они не смогли помочь индонезийцу, так как все произошло в считаные секунды.

Хищник убил мужчину, после чего утащил его тело в воду. Позже рептилия показалась на поверхности воды. В зубах у крокодила все еще было безжизненное тело погибшего. По словам очевидцев, к тому моменту рептилия уже откусила ему руку.

Сосед погибшего рыболова пояснил, что рядом находились несколько человек, но они не отважились подойти к реке и наблюдали за происходящим. Крокодил значительно превзошел по силе свою жертву.

Жители деревни сообщили о случившемся местным властям. Они спустили на воду резиновую лодку и отправились на поиски тела, однако найти его удалось только спустя несколько дней. Представитель местной службы спасения рассказал, что останки были найдены в двух километрах от места нападения.

Ранее сообщалось, что в Зимбабве крокодил напал на 13-летнюю девочку, которая решила искупаться в реке после мытья посуды, и убил ее. Тело погибшей было найдено через два дня примерно в 70 метрах от места, где она вошла в воду.