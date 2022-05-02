Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Крокодил убил мывшую посуду в реке 13-летнюю девочку

Metro: в Зимбабве крокодил напал на 13-летнюю девочку и убил ее

Фото: Then Chih Wey / globallookpress.com

В Зимбабве крокодил напал на 13-летнюю девочку, которая решила искупаться в реке после мытья посуды, и убил ее. Об этом сообщает Metro.

В конце апреля Номаттер Раймонд вместе с восьмилетней сестрой отправилась на реку, чтобы помыть посуду. Когда они закончили, Раймонд велела сестре забрать чистую утварь и отнести ее домой, а сама решила искупаться.

Материалы по теме:
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня» В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня»В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
7 января 2021
«Это была обычная жизнь» Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
«Это была обычная жизнь»Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
8 ноября 2019

Через несколько минут после того, как девочка вошла в реку, на нее напал крокодил: он утащил жертву под воду. Свидетельницами происходящего стали две подруги Раймонд, 14-летняя Линетт Мазове и 12-летняя Анжела Чиедза, которые рыбачили неподалеку, и позвали на помощь.

Жители деревни прибежали на место происшествия и начали поиски, которые не увенчались успехом. Тогда они привлекли полицию. По данным инспектора полиции Машоналенда Милтона Мундембе, тело девочки было найдено через два дня примерно в 70 метрах от места, где она вошла в воду.

Помимо глубоких ран от зубов крокодила на талии и спине, у нее были сломаны большой палец и запястье.

Ранее сообщалось, что в Камбодже на справлявшего нужду мужчину набросились крокодилы и растерзали его. Нападение произошло в деревне Кампонг Тайонг, провинция Сиемреап, где находится крокодиловая ферма.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Отказ Венгрии поддержать санкции против российских энергоресурсов объяснили
В США заявили о попавшем в ловушку из-за антироссийских санкций Западе
Грузия передала ответы на первую часть анкеты для вступления в Евросоюз
СК заинтересовался осквернением памятника советским солдатам в Литве
В Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности
Финляндия оценила расторжение договора на строительство АЭС с «Росатомом»
В Израиле объяснили мифы о еврейских корнях Гитлера
Еврокомиссия назвала требование РФ платить за газ в рублях попыткой разделить ЕС
Крокодил убил мывшую посуду в реке 13-летнюю девочку
Украинские военные рассказали историю попадания в плен
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.