Крокодил убил мывшую посуду в реке 13-летнюю девочку

Metro: в Зимбабве крокодил напал на 13-летнюю девочку и убил ее

В Зимбабве крокодил напал на 13-летнюю девочку, которая решила искупаться в реке после мытья посуды, и убил ее. Об этом сообщает Metro.

В конце апреля Номаттер Раймонд вместе с восьмилетней сестрой отправилась на реку, чтобы помыть посуду. Когда они закончили, Раймонд велела сестре забрать чистую утварь и отнести ее домой, а сама решила искупаться.

Через несколько минут после того, как девочка вошла в реку, на нее напал крокодил: он утащил жертву под воду. Свидетельницами происходящего стали две подруги Раймонд, 14-летняя Линетт Мазове и 12-летняя Анжела Чиедза, которые рыбачили неподалеку, и позвали на помощь.

Жители деревни прибежали на место происшествия и начали поиски, которые не увенчались успехом. Тогда они привлекли полицию. По данным инспектора полиции Машоналенда Милтона Мундембе, тело девочки было найдено через два дня примерно в 70 метрах от места, где она вошла в воду.

Помимо глубоких ран от зубов крокодила на талии и спине, у нее были сломаны большой палец и запястье.

Ранее сообщалось, что в Камбодже на справлявшего нужду мужчину набросились крокодилы и растерзали его. Нападение произошло в деревне Кампонг Тайонг, провинция Сиемреап, где находится крокодиловая ферма.

