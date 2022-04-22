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Пять крокодилов растерзали справлявшего нужду после 24 банок пива мужчину

Khmer Times: в Камбодже крокодилы напали на справлявшего нужду мужчину и растерзали его

Фото: Shutterstock

В Камбодже на справлявшего нужду мужчину набросились крокодилы и растерзали его. Об этом сообщает Khmer Times

Нападение произошло 17 апреля в деревне Кампонг Тайонг, провинция Сиемреап, где находится крокодиловая ферма. 37-летний смотритель фермы Соу Сотеа допоздна выпивал с соседями и родственниками. По данным издания, они выпили 24 банки пива и отправились спать. Около часа ночи Сотеа проснулся и пошел справить нужду. Он решил облегчиться на краю бассейна, где находилось около 50 крокодилов, но поскользнулся и упал вниз. На него тут же напали пять рептилий.

Его крики услышал сосед и поспешил на помощь. Соседи и родственники отогнали крокодилов палками, смогли вытащить Сотеа из бассейна и немедленно доставили в больницу. По данным полиции, он получил серьезные раны конечностей и головы. Мужчина три дня лечился в пномпеньской больнице, а утром 20 апреля его решили перевезти обратно в Сиемреап. По дороге он скончался.

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8 ноября 2019

Как рассказал лидер местной общины, почти все жители окрестных деревень занимаются разведением крокодилов, так как детеныши этих пресмыкающихся продаются по 15-20 долларов США.

Ранее сообщалось, что крокодил напал на сотрудника зоопарка в индийском городе Гадаг-Бетигери. Мужчина спасся, но ему понадобилась хирургическая операция.

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Никита Савин
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