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69-я параллель

Российский диджей прожил месяц в чуме в Арктике и поделился впечатлениями

Диджей Симачев месяц прожил в чуме на Крайнем Севере, чтобы записать треки для фильма

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Российский диджей, ресторатор и дизайнер Денис Симачев месяц прожил в чуме вместе с ненцами на Крайнем Севере — в это время он записывал треки для фильма «Голос Арктики», который рассказывает о людях Севера и их жизни. О своих впечатлениях музыкант рассказал «Ленте.ру».

Россиянин для музыкальных треков записывал голоса жителей Крайнего Севера. Симачев назвал условия жизни в чуме крайне суровыми, подчеркнув, что он иногда замерзал и проваливался под лед, также ему приходилось становиться участником ритуалов, которые проводили шаманы.

«Меня обкуривали, изгоняли из меня злых духов. Точнее, не из меня конкретно, а из всех, кто жил в чуме», — поделился воспоминанием диджей.

По утверждению Симачева, сложнее всего ему было в начале экспедиции, когда пришлось отказаться от городской жизни и начать жить в условиях Крайнего Севера. Диджей признался, что когда он привык к жизни в Арктике, его пребывание там превратилось в увлекательное путешествие.

До экспедиции россиянин боялся антисанитарии из-за того, что в небольшом по площади чуме живет большое число людей, также там разделывают животных, готовят и шьют одежду. По прибытии в Арктику оказалось, что с жить ненцами очень комфортно и все вокруг органично, рассказал диджей.

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«Буквально через пять минут общения и погружения в северный быт и культуру ты забываешь о цивилизации и о том, где родился и вырос, начинаешь жить по их правилам. А они, в свою очередь, как-то очень гостеприимно и радушно принимают всех путников», — сказал Симачев.

При этом он указал на разницу в культурах и отметил, что для выживания в условиях Крайнего Севера необходимо следовать установленным там порядкам. В частности, нужно вместе со всеми разогревать чум, заготавливать с мужчинами дрова и ехать на пастбище к оленям.

«В эту экосистему тебя буквально втаптывают, и постепенно с помощью чуждого тебе распорядка и правил ты начинаешь выживать. В противном случае ты легко можешь замерзнуть, пропасть, заболеть… » — подытожил российский диджей.

Ранее четверо россиян из Алтайского края отправились на лодке в полярную экспедицию. Они планируют достичь полярного устья реки Лены за месяц и оставить маломерное судно в Якутии.

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Анастасия Шейкина
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