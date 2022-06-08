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Лавров заявил о неприязни НАТО к ОДКБ

Глава МИД России Лавров заявил о неприязни стран НАТО к развитию ОДКБ
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Russian Foreign Ministry / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что странам НАТО не нравится развитие Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).Об этом он сообщил в интервью для фильма «Союзники ОДКБ — 30 лет на страже коллективной безопасности», размещенном на сайте ведомства.

Лавров заявил о неприязни НАТО к ОДКБ и подчеркнул, что организация намерена развиваться« в зависимости от потребностей, которые реально возникают в практической жизни». Он отметил, что с середины 2000-х годов ОДКБ призывала Североатлантический альянс наладить процессы консультаций, обмена данными, а также взаимодействия для поддержания безопасности в Евроатлантическом регионе, в первую очередь, в ОБСЕ.

«Сейчас развернулась горячая дискуссия по поводу того, как реализовывать решения саммитов ОБСЕ об обеспечении неделимости безопасности. Это один из принципиальных вопросов, который мы ставим. Формула неделимости безопасности, под которой стоят подписи всех президентов и глав правительств стран, входящих в НАТО, среди прочего предполагает отказ от попыток любой страны, группы стран или любой организации претендовать на доминирующую роль в Евроатлантическом регионе», — подчеркнул министр.

Лавров добавил, что НАТО совершает именно запрещенные действия, которые обязались не делать ее участницы. Поэтому «ОДКБ должна выступать фактором, обеспечивающим баланс в Евроатлантике», отметил он. Вместе с продвижением дискуссий о безопасности в регионе авторитет ОДКБ станет более весомым, заключил Лавров.

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Марина Совина
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