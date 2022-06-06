Лавров спрогнозировал последствия вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Лавров заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО не улучшит ситуацию в мире

Вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс не улучшит ситуацию в сфере мировой безопасности, которая сложилась в мире на данный момент. Такие последствия решения Стокгольма и Хельсинки для Москвы спрогнозировал глава МИД России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Мы посмотрим, как этот процесс [вступления] пойдет. Нас может касаться только одно: если вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет создавать прямые физические, материальные угрозы нашей безопасности. То, что в политическом плане это не сделает ситуацию лучше, по-моему, любому вменяемому политику очевидно», — заявил министр.

Также дипломат отметил значимость турецкой позиции касательно возможного вступления новых стран в альянс. По его словам, несмотря на серьезные расхождения по целому ряду аспектов, Москва и Анкара готовы учитывать интересы друг друга и приходить к консенсусу в ходе переговоров.

Ранее Лавров заявил, что действия стран коллективного Запада показывают готовность продолжать всевозможное давление на Москву всеми доступными методами и средствами. «Подобное лицемерие уже демонстрировалось нам неоднократно, включая период трагических бомбардировок Югославии в 1999 году теми, кто уверовал в свою победу в холодной войне и в свое право выстраивать мир исключительно по своим собственным лекалам», — заявил министр.