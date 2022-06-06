Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Лавров спрогнозировал последствия вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Лавров заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО не улучшит ситуацию в мире

Фото: Johanna Geron / Reuters

Вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс не улучшит ситуацию в сфере мировой безопасности, которая сложилась в мире на данный момент. Такие последствия решения Стокгольма и Хельсинки для Москвы спрогнозировал глава МИД России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Мы посмотрим, как этот процесс [вступления] пойдет. Нас может касаться только одно: если вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет создавать прямые физические, материальные угрозы нашей безопасности. То, что в политическом плане это не сделает ситуацию лучше, по-моему, любому вменяемому политику очевидно», — заявил министр.

Также дипломат отметил значимость турецкой позиции касательно возможного вступления новых стран в альянс. По его словам, несмотря на серьезные расхождения по целому ряду аспектов, Москва и Анкара готовы учитывать интересы друг друга и приходить к консенсусу в ходе переговоров.

Ранее Лавров заявил, что действия стран коллективного Запада показывают готовность продолжать всевозможное давление на Москву всеми доступными методами и средствами. «Подобное лицемерие уже демонстрировалось нам неоднократно, включая период трагических бомбардировок Югославии в 1999 году теми, кто уверовал в свою победу в холодной войне и в свое право выстраивать мир исключительно по своим собственным лекалам», — заявил министр.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Все российские вузы исключили из Болонской системы
Авиация Балтфлота нанесла удары по кораблям условного противника
Россия обсудит с Турцией и Венесуэлой сотрудничество в сфере платежных систем
В Сербии высказались против мечтающих о поражении России странах
Названы способы избавиться от жирности волос
Супруга Виктора Бута заявила об ухудшении состояния мужа в американской тюрьме
Прохожие подняли машину и вытащили попавшего в ДТП мотоциклиста
Аналитик сравнил состояние российской и американской экономик
Российского судью и бывшего пожарного осудили за сбыт наркотиков
Большунов рассказал об отношениях с Клебо
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.