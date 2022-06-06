Лавров рассказал про методы и средства западного давления на Россию

Глава МИД Лавров заявил, что Запад будет оказывать давление на Россию всеми средствами

Действия стран коллективного Запада демонстрируют, что они будут продолжать оказывать всевозможное давление на Москву всеми доступными методами и средствами. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Запад явно дает понять, что будет давить, не гнушаясь никакими самыми низкопробными средствами. Подобное лицемерие уже демонстрировалось нам неоднократно, включая период трагических бомбардировок Югославии в 1999 году теми, кто уверовал в свою победу в холодной войне и в свое право выстраивать мир исключительно по своим собственным лекалам», — заявил министр.

При этом он добавил, что решение ряда балканских стран не пропустить самолет дипломата в Сербию, куда он направлялся для официального визита, является проявлением этого «менталитета» западных государств. «Способностью к телепортации наша дипломатия еще не овладела», — прокомментировали представители МИД отказ Болгарии, Северной Македонии и Черногории в предоставлении воздушного пространства для российского правительственного борта.