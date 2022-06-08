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Додон призвал молдавскую оппозицию к массовым протестам

Экс-президент Молдавии Додон призвал оппозицию выходить на массовые протесты
Игорь Додон

Игорь Додон. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал оппозицию выходить на массовые протесты против действующей власти, на которую он возложил ответственность за стремительный рост цен. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Призываю все оппозиционные силы, вне зависимости от их идеологической и геополитической направленности, общаться с гражданами, объяснять им все риски и то, как [президент] Майя Санду и ПДС (Партия действия и солидарности, правящая сила в стране — прим. "Ленты.ру") предали национальные интересы народа», — написал Додон.

Находящийся под домашним арестом экс-президент заявил, что рано или поздно присоединится к восставшим гражданам и «неизбежным протестам».

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По его мнению, социальная, экономическая и энергетическая безопасность страны находится под угрозой, Молдавию ждет продовольственный кризис. «Цены на газ стали еще выше, чем в прошлом году. Не перестает дорожать горючее — сегодня бензин и солярка стоят почти вдвое больше, чем когда мы руководили страной. Вскоре существенно подорожает и электричество», — отметил Додон.

Ранее бывший президент Молдавии предрек республике украинский сценарий: по его мнению, Запад пытается дестабилизировать ситуацию в стране, чтобы оправдать ее присоединение к Румынии и разместить на ее территории войска НАТО.

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Алевтина Запольская
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