Додон предрек Молдавии украинский сценарий

Экс-президент Молдавии Додон предупредил о планах Запада разместить в стране войска НАТО

Экс-президент Молдавии Игорь Додон предупредил о планах Запада дестабилизировать ситуацию в стране, чтобы оправдать ее присоединение к Румынии и разместить на ее территории войска НАТО. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Отчетливо видно, что Майя Санду (президент Молдавии — прим. «Ленты.ру») и ее внешние хозяева идут по украинскому сценарию, провоцируя намеренную дестабилизацию ситуации, а некоторые политические факторы с Запада хотят использовать молдаван как пушечное мясо в геополитической битве, которая ведется в настоящее время в этом регионе», — заявил Додон.

По мнению бывшего главы государства, власти готовят политическое и военное присоединение страны к Румынии, в результате чего Молдавия утратит свой нейтралитет.

«На самом деле все эти процессы по вооружению и антироссийская истерия устраиваются специально, чтобы оправдать присутствие войск НАТО на территории Республики Молдова», — отметил Додон, подчеркнув, что жители страны «зимой будут жить в нищете и холоде, зато с пушками и ракетами».

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявляла, что республика ведет переговоры со странами Европейского союза (ЕС) о поставках летального вооружения. «Пока мы решаем, что нам необходимо. Понадобится ли нам летальное оружие или нет», — отметила она.