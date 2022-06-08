Мосбиржа запустит торги драмами и дирхамами

Директор департамента Мосбиржи анонсировал запуск торгов драмом, сумом и дирхамом

Московская биржа в ближайшие месяцы запустит торги армянским драмом, узбекским сумом и эмиратским дирхамом, анонсировал в интервью РИА Новости директор департамента валютного рынка Мосбиржи Андрей Скабелин.

«Мы видим интерес к этим валютам и понимаем, что в них будет ликвидность. По мере решения ряда технических вопросов будем запускать эти пары», — заявил Скабелин. Он добавил, что для возможного запуска биржа рассматривает около 20 валютных пар.

Для реализации плана необходима заинтересованность клиентов, поскольку «реальный рынок» может образоваться только при постоянном спросе и предложении, добавил Скабелин. Глава департамента отметил, что с инфраструктурной точки зрения также еще предстоит решить ряд задач, которыми должен заняться Национальный клиринговый центр.

О намерении запустить торги новыми валютами в апреле сообщали источники РБК. Решение связывали с санкциями и мерами валютного контроля в России.

В настоящий момент на Московской бирже торгуются следующие валютные пары — доллар США, евро, китайский юань, британский фунт, швейцарский франк, гонконгский доллар, белорусский рубль, турецкая лира, японская иена и казахстанский тенге.