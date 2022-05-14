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Мосбиржа захотела запустить торги дирхамами

На Московской бирже захотели запустить торги арабскими дирхамами на фоне западных санкций

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

На Московской бирже захотели запустить торги новыми валютами, в том числе арабскими дирхамами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, такое решение могут принять на фоне западных санкций и новых мер валютного контроля в России. Кроме того, обсуждается вопрос запуска торгов армянским драмом и узбекским сумом.

В настоящий момент на Мосбирже можно обменять рубль на 10 иностранных валют, среди которых евро, доллар США, турецкая лира, швейцарский франк и британский фунт.

Ранее в мае экономист и аналитик Павел Самиев заявил, что курс в 75-80 рублей за доллар является оптимальным для российской экономики, так как он выгоден для экспортеров и производителей товаров.

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Мария Гейн
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