В США указали на гибель «американской мечты»

Ведущий Fox Business Варни заявил, что инфляция становится гибелью «американской мечты»

Высокая инфляция становится гибелью «американской мечты», в результате чего жители США чувствуют крайний пессимизм, указал в эфире Fox Business телеведущий Стюарт Варни.

По словам журналиста, США попали в «инфляционную спираль».« Я такого никогда не видел. Я помню инфляцию конца 70-х, но такого не было никогда. Что меня поражает — так это то, с какой скоростью растут цены», — заявил Варни.

По его словам, из-за инфляции американцы сейчас настроены крайне пессимистично, они «боятся и недовольны». Так, согласно данным издания The Wall Street Journal, 38 процентов респондентов в США считают, что стали жить хуже, и произошло это, как заметил журналист, лишь за полтора года правления президента Джо Байдена.

«Инфляция пожирает "американскую мечту": половина респондентов считает, что шансов на улучшение условий жизни у них мало. Сказать, что настроения царят не самые благостные, — это еще слабо сказано», — заявил Варни. По его словам, прирост инфляции не снижается, цена галлона (3,785 литра) бензина растет на 4-5 центов ежедневно.

«К концу же этой недели бензин будет стоить по пять долларов в половине штатов, надвигаются веерные отключения электричества, и кто знает, сколько вам придется платить за буханку хлеба», — заключил он.

Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения президента США Джо Байдена опустился до рекордных 36 процентов на фоне растущей инфляции. Низкому рейтингу Байдена способствует уменьшающийся рост занятости, резкое повышение стоимости энергоресурсов, спад на рынке жилья и дефицит рабочей силы.