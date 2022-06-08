В США чернокожий мужчина пытался избежать полицейской погони и утонул
В американском штате Южная Каролина чернокожий мужчина утонул в озере Хартвелл при попытке избежать полицейской погони. Об этом сообщает издание New York Post.
Полиция из округа Джорджия пыталась остановить автомобиль Акима Люки, который двигался со скоростью 125 миль в час. В результате его автомобиль столкнулся с другой машиной на мосту, после чего врезался в ограждение.
Люки выбежал из машины и прыгнул в озеро с моста. Офицеры бросили ему веревку, чтобы вытащить его, однако мужчина попытался уплыть с места происшествия и утонул.
Тело утонувшего извлекли из озера Хартвелл на границе Джорджии и Южной Каролины незадолго до рассвета во вторник.
6 июня в американском штате Аризона три офицера полиции отказались спасать утопающего в озере Темпе Таун чернокожего бездомного. Полиция прибыла на место происшествия после сообщения о конфликте с применением насилия между Шоном Бикингсом и его супругой, однако мужчина попытался скрыться, прыгнув в озеро.