Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Троих жителей Татарстана осудят за создание экстремистской ячейки

Троих жителей Набережных Челнов осудят за создание экстремистской ячейки

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Троих жителей Набережных Челнов 40, 29 и 23 лет осудят за организацию ячейки экстремистской организации и участие в ней. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

По версии следствия, двое обвиняемых были приверженцами запрещенного в России экстремистского международного религиозного объединения «Нурджулар». В период с 2020 по 2021 год они организовали в Челнах ячейку этого движения, вербовали в него новых участников и хранили экстремистскую литературу. Третий фигурант был активным участником объединения.

В отношении одного из сообщников, признавшего вину в содеянном, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, а остальных отправил в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Чите сторонника украинской неонацистской группировки МКУ (запрещенная в России террористическая организация) осудили на 2,5 года условно за призывы к экстремизму в соцсетях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Лидер «Справедливой России — За правду» Миронов попал в ДТП с курьером в Москве
Правительство ДНР отправили в отставку
Дачникам подсказали способ лечения рака сливы
Тренер сборной Португалии ответил на вопрос о преемнике Роналду
Компьютеры Apple получат защиту от USB-флешек
Назван возможный виновник ДТП с курьером и машиной с Мироновым в Москве
Стало известно об изменении позиции британских СМИ по Украине
Пойманный ФСБ россиянин осужден на восемь лет за финансирование террористов
Россияне массово заинтересовались одним видом жилья
Huawei начала закрывать магазины в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.