Троих жителей Татарстана осудят за создание экстремистской ячейки

Троих жителей Набережных Челнов осудят за создание экстремистской ячейки

Троих жителей Набережных Челнов 40, 29 и 23 лет осудят за организацию ячейки экстремистской организации и участие в ней. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

По версии следствия, двое обвиняемых были приверженцами запрещенного в России экстремистского международного религиозного объединения «Нурджулар». В период с 2020 по 2021 год они организовали в Челнах ячейку этого движения, вербовали в него новых участников и хранили экстремистскую литературу. Третий фигурант был активным участником объединения.

В отношении одного из сообщников, признавшего вину в содеянном, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, а остальных отправил в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Чите сторонника украинской неонацистской группировки МКУ (запрещенная в России террористическая организация) осудили на 2,5 года условно за призывы к экстремизму в соцсетях.