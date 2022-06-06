Сторонника украинских неонацистов осудили за призывы к экстремизму в соцсетях

В Чите сторонника украинских неонацистов осудили за призывы к экстремизму в Telegram

В Чите сторонника украинской неонацистской группировки МКУ (запрещенная в России террористическая организация) осудили на 2,5 года условно за призывы к экстремизму в соцсетях и вандализм по мотивам национальной вражды. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Забайкальскому краю, слова которой приводит «Интерфакс».

Молодой человек вступил в ряды МКУ в 2020 году. После этого, чтобы доказать свою верность организации, он стал наносить на здания в Чите неонацистскую символику и надписи с призывами к расовой и национальной ненависти. Также он рассылал через Telegram инструкции по совершению преступных действий экстремистского характера.

Кроме того, по указанию кураторов из неонацистской МКУ он собирался провести противоправные акции в день рождения Адольфа Гитлера.

Ранее сообщалось, что учащийся российского колледжа планировал устроить теракт 9 мая. В Генпрокуратуре России уточнили, что студент был приверженцем запрещенной в России украинской неонацистской организации МКУ.