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Силовые структуры

Учащийся российского колледжа планировал устроить теракт 9 мая

Учащийся колледжа в Тверской области планировал устроить теракт на транспорте 9 мая

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Тверской области учащийся колледжа планировал устроить теракт 9 мая 2022 года. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на доклад Генпрокуратуры России.

В ведомстве уточнили, что студент был приверженцем запрещенной в России украинской неонацистской организации «МКУ». Молодой человек разделял ксенофобские взгляды и испытывал неприязнь к представителям других рас.

«В период празднования в 2022 году 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне он планировал теракт на объекте транспортной инфраструктуры», — уточнили в надзорном ведомстве.

Ранее в Генпрокуратуре рассказали о том, что в 2021 году у российских чиновников выявили в 4,5 раза больше счетов в зарубежных банках, чем годом ранее. Всего за прошедший год прокурорам удалось зафиксировать 31 нарушение, связанное с наличием у госслужащих незаконных активов. В частности, в ведомстве сообщили о подобном деле в Пензенской области — жена временно исполняющего обязанности министра физической культуры и спорта региона владела бумагами иностранной нефтегазовой компании. В результате чиновник лишился своей должности из-за утраты доверия.

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Елизавета Новикова
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