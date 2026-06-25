Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:45, 25 июня 2026Мир

Американский профессор выступил с тревожным для Зеленского заявлением

Профессор Миршаймер: Российские военные успешно продвигаются на поле боя
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Российские военные успешно продвигаются на поле боя. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.

«Русские демонстрируют прогресс на поле боя. Они добиваются успехов и собираются победить в этом конфликте», — подчеркнул эксперт.

В то же время профессор назвал преимущество, которого лишены и Киев, и даже американцы. По его словам, конфликт на Украине научил США тому, что если решено вести крупномасштабные военные действия обычным оружием, необходима значительная промышленная база. У России она есть, это надо понимать, резюмировал Миршаймер.

Ранее Джон Миршаймер заявил, что поддержка Украины со стороны США и Европы ослабевает. Он допустил, что вскоре у Украины не останется другого выбора, кроме как просить о перемирии.

До этого американский дипломат в отставке Час Фриман заявил, что конфликт на Украине завершится на условиях России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты подробности о помощи Киеву в нанесении ударов по окрестностям Москвы

    Российский посол назвал большую ошибку Европы

    Базы данных Киева взломали и раскрыли точное количество потерь ВСУ

    Минобороны выпустило заявление после массированного налета ВСУ на регионы России

    Роднина посоветовала ведущему «Матч ТВ» обратиться к психологу после слов о женщинах

    Американский профессор выступил с тревожным для Зеленского заявлением

    Российский госдолг сократился

    Россиянин устроил подруге шантаж из-за тяжелой жизненной ситуации

    Россиянин описал Мексику словами «вся страна сидит за решеткой»

    Назван способный замедлять возрастные изменения овощ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok