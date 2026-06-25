Профессор Миршаймер: Российские военные успешно продвигаются на поле боя

Российские военные успешно продвигаются на поле боя. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.

«Русские демонстрируют прогресс на поле боя. Они добиваются успехов и собираются победить в этом конфликте», — подчеркнул эксперт.

В то же время профессор назвал преимущество, которого лишены и Киев, и даже американцы. По его словам, конфликт на Украине научил США тому, что если решено вести крупномасштабные военные действия обычным оружием, необходима значительная промышленная база. У России она есть, это надо понимать, резюмировал Миршаймер.

Ранее Джон Миршаймер заявил, что поддержка Украины со стороны США и Европы ослабевает. Он допустил, что вскоре у Украины не останется другого выбора, кроме как просить о перемирии.

До этого американский дипломат в отставке Час Фриман заявил, что конфликт на Украине завершится на условиях России.