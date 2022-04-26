У российских чиновников отыскали в разы больше счетов в иностранных банках

У российских чиновников выявили в 4,5 раза больше счетов в зарубежных банках в 2021 году

У российских чиновников в 2021 году отыскали в разы больше счетов и вкладов в иностранных банках, чем годом ранее. Это следует из доклада, представленного Генпрокуратурой России во вторник, 26 апреля, передает ТАСС.

Как уточнили в ведомстве, всего за минувший год прокурорам удалось зафиксировать 31 нарушение, связанное с наличием у госслужащих активов в зарубежных банках.

В частности, в Генпрокуратуре рассказали о подобном деле в Пензенской области. Там сотрудники ведомства в ходе проверки установили, что жена временно исполняющего обязанности министра физической культуры и спорта региона владеет бумагами иностранной нефтегазовой компании. В результате чиновник лишился своей должности из-за утраты доверия.

Ранее в апреле генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что прокуроры в рамках работы по изъятию имущества коррупционеров займутся их активами за рубежом. По его словам, в настоящее время «эта тема актуализировалась».

