Российские прокуроры займутся активами коррупционеров за рубежом

Генпрокурор Краснов заявил, что ведомство займется активами коррупционеров за рубежом

Российские прокуроры в рамках работы по изъятию имущества коррупционеров займутся их активами за рубежом. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил генпрокурор России Игорь Краснов, передает РИА Новости.

«Сегодня эта тема актуализировалась, и объем информации, требующей проверки, расширился», — заявил Краснов в ходе расширенной коллегии ведомства.

По его словам, взыскание с чиновников имущества, законность происхождения которого им не удалось доказать, остается одной из самых действенных мер, позволяющих государству возместить ущерб, причиненный действиями коррупционеров. Так, в 2021 году прокуроры предъявили в суды подобные иски на сумму более 74 миллиардов рублей.

При этом, считает генпрокурор, в настоящее время особое внимание должно уделяться иностранным активам уличенных в коррупции госслужащих.

Ранее сообщалось, что в минувшем году в России выявили более 2,5 тысячи фактов получения взяток. При этом их общая сумма превысила 1 миллиард рублей.