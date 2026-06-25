Одной стране стало необходимо налаживание прямых связей с Россией

Картасасмита: Индонезии необходимо налаживать прямые торговые связи с Россией

Индонезии стало необходимо развивать прямые торговые и промышленные связи с Россией. Об этом заявил министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмит в интервью РИА Новости и RT.

К такому выводу страна пришла исходя из опыта последних лет на фоне уязвимости глобальных цепочек поставок во всем мире. По словам Картасасмита, Индонезия испытала сбои в поставках особенно остро с 2020 по 2023 год.

Министр пояснил, что нарушения в мировой логистике напрямую отразились на индонезийской промышленности, в том числе, дороже стала себестоимость продукции из-за роста цен на импортируемые материалы.

Данная ситуация с поставками заставила Джакарту пересмотреть подходы к сотрудничеству с другими странами и наладить прямые контакты с партнерами.

«Этот опыт показывает, насколько важно иметь более прямые промышленные и торговые связи, особенно с ключевыми партнерами — странами, которые политически и экономически близки нам, например с Россией», — пояснил Картасасмита, подчеркнув, что развитие связей с Россией имеет прочную экономическую основу и отвечает интересам обеих стран.

Ранее стало известно, что Россия и Индонезия планируют вместе развивать переработку критически важных минералов.