Роднина посоветовала ведущему «Матч ТВ» обратиться к психологу после слов о женщинах

Ирина Роднина посоветовала ведущему Романову обратиться к психологу после слов о женщинах

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина посоветовала ведущему «Матч ТВ» Андрею Романову обратиться к психологу после его критики в адрес женщин-арбитров. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Роднина не увидела ничего плохого в женском судействе в футболе, отметив, что это не церковь и запрета на такой формат быть не должно. Она также подчеркнула, что судейские ошибки совершают не только женщины, но и мужчины, а оценкой подобных эпизодов должны заниматься профильные судейские организации.

Ранее Романов заявил, что женщины-судьи на чемпионате мира 2026 года должны проходить «более жесткое сито отбора, как и женщины-водители». Позже он извинился за выбранную формулировку.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА).

