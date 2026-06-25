Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:57, 25 июня 2026Мир

Российский посол назвал большую ошибку Европы

Посол Трофимов: Европа строит все, что угодно, но не систему безопасности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global look Press

Европа выбрала путь, который далек от концепции реальной безопасности на Евразийском континенте. ЕС строит «все что угодно», только не систему безопасности, рассказал посол по особым поручениям МИД России, пишет РИА Новости.

«Сами государства Европы отказываются от взаимодействия с нами, они выбрали путь заявлений. Говорят, что они строят европейскую безопасность, но, мне кажется, это все что угодно, только не система безопасности», — заявил о большой ошибке ЕС дипломат.

По его словам, своими заявлениями европейские лидеры пытаются обосновать якобы наличие угроз со стороны России и ее союзников. Также Трофимов уточнил, что концепция евразийской безопасности, предложенная РФ, не противоречит тому, что выдвигают другие государства. Россия готова обсуждать концепцию и открыта к диалогу.

Ранее сообщалось, что Европа подошла к опасной черте в противостоянии с Россией, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. По его словам, все стараются как можно глубже вмешаться в конфликт на Украине.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров указал на планы Европы «подморозить» конфликт без устранения его первопричин и сразу ввести на Украину воинские контингенты британо-французской «коалиции желающих».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Венесуэле произошла серия мощных землетрясений, число жертв может превысить 100 тысяч человек. Что известно на данный момент?

    Трамп захотел обойти запрет на продажу оружия Турции из-за российских ПВО

    Россиянин сел на 15 лет за зверскую расправу над соседом

    В Москву придет осень

    Одной стране стало необходимо налаживание прямых связей с Россией

    Журналист рассказал о большом страхе Зеленского

    Миллиардер Билл Гейтс рассказал о любовницах из России и изменах жене

    Названы указывающие на подготовку ВСУ крупномасштабной провокации в Крыму сигналы

    Российский посол назвал большую ошибку Европы

    Базы данных Киева взломали и раскрыли точное количество потерь ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok