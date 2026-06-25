Полянский: Единственный план ЕС заключается в том, чтобы нанести поражение России

Европа подошла к опасной черте в противостоянии с Россией, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в интервью YouTube-каналу The Gaggle.

По его словам, все стараются как можно глубже вмешаться в конфликт на Украины. «И мы уже очень близки к той опасной черте, когда атаки будут осуществляться непосредственно с территории европейских стран», — сказал он.

Полянский считает, что единственный план европейских политиков заключается в том, чтобы нанести поражение России. «Сейчас они чувствуют себя особенно уверенно, поскольку создали информационный пузырь вокруг якобы изменившейся в пользу Украины ситуации», — отметил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров указал на планы Европы «подморозить» конфликт без устранения его первопричин и сразу ввести на Украину воинские контингенты британо-французской «коалиции желающих».

Также ранее стало известно о наплыве контрабандного оружия в Европу, которое может хлынуть из Украины в огромных масштабах.