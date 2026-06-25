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02:18, 25 июня 2026Мир

В России раскрыли план Европы по украинскому конфликту

Полянский: Единственный план ЕС заключается в том, чтобы нанести поражение России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Европа подошла к опасной черте в противостоянии с Россией, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в интервью YouTube-каналу The Gaggle.

По его словам, все стараются как можно глубже вмешаться в конфликт на Украины. «И мы уже очень близки к той опасной черте, когда атаки будут осуществляться непосредственно с территории европейских стран», — сказал он.

Полянский считает, что единственный план европейских политиков заключается в том, чтобы нанести поражение России. «Сейчас они чувствуют себя особенно уверенно, поскольку создали информационный пузырь вокруг якобы изменившейся в пользу Украины ситуации», — отметил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров указал на планы Европы «подморозить» конфликт без устранения его первопричин и сразу ввести на Украину воинские контингенты британо-французской «коалиции желающих».

Также ранее стало известно о наплыве контрабандного оружия в Европу, которое может хлынуть из Украины в огромных масштабах.

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