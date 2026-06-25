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08:01, 25 июня 2026Россия

Названы указывающие на подготовку ВСУ крупномасштабной провокации в Крыму сигналы

Военный эксперт Кнутов: Украина может готовить крупномасштабную провокацию в Крыму
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Украина может готовить крупномасштабную провокацию в Крыму, на это указывают несколько сигналов. О них рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, Вооруженные силы противника (ВСУ) занимаются подготовкой к крупной десантной операции на территории полуострова. «Украина месяц назад сняла свои части морпехов с фронта и отправила их в тыл, вероятнее всего, для проведения подготовки к десантной операции. Естественно, готовятся десантные катера», — уточнил военэксперт.

Кнутов призвал укрепить побережье Крыма, заминировать подходы для противника и готовиться к встречи с украинскими десантниками. Он уточнил, что у ВСУ нет задачи захватить полуостров, но цель провокации — нанести значительный ущерб региону.

Чтобы восстановить логистические маршруты в районе полуострова, российским войскам надо нарастить количество мобильных огневых групп на пикапах с пулеметами, вооруженных стрелковым оружием и БПЛА, уверен эксперт.

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