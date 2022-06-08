С Глюкозы взыскали долг через суд

С Глюкозы и ее супруга через суд взыскали 26 миллионов рублей в пользу кредиторов

С 36-летней российской певицы Глюкозы (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова), а также ее супруга, 49-летнего бизнесмена Александра Чистякова, через суд взыскали 26 миллионов рублей в пользу кредиторов. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о долгах киностудии «Система-А» (прежнее название — «Глюкоза Продакшн»), принадлежащей артистке. В 2015 году организация сняла мультфильм «Савва. Сердце воина», продюсером которого выступил российский музыкальный деятель Максим Фадеев.

Тогда же Фонд кино выдал киностудии артистки 50 миллионов рублей на прокат проекта. 47 миллионов «Система-А» должна была передать компании «Наше кино» для рекламного продвижения анимационного фильма, однако организация получила лишь 15 миллионов. Еще 18 было перечислено офшорам супруга Глюкозы по мнимым, по информации суда, обязательствам.

В ходе судебного разбирательства еще ряд сделок Александра Чистякова были признаны мнимыми. За время существования киностудии из организации было выведено около 95 миллионов. Именно долг перед компанией «Наше кино» привел к тому, что в 2017 году «Система-А» признала себя банкротом.

Через два года дело о банкротстве киностудии было прекращено в связи с недостатком средств на финансирование процедуры, однако кредиторы, сотрудничавшие с организацией Глюкозы, подали иск о привлечении к субсидиарной ответственности.

Гендиректор ООО «Система-А» Сергей Лубинецкий стал третьим лицом, привлеченным к субсидиарной ответственности. В ходе судебного разбирательства Глюкозу, ее супруга и гендиректора киностудии обязали выплатить 19 миллионов рублей в пользу ООО «Разверни» (один из кредиторов «Системы-А») и более семи миллионов ИП Галины Жерздевой (ранее — коллегия адвокатов «Делоер»).

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