Моргенштерн обжаловал штраф в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Рэпер Моргенштерн обжаловал штраф в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

24-летний российский рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов) обжаловал штраф в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет об опубликованных ранее трех видеоклипах артиста, на которых певец демонстрирует татуировки на теле с изображением растений. Адвокат исполнителя Сергей Жорин рассказал, что рисунки на груди Моргенштерна не могут расцениваться как пропаганда наркотиков, а потому постановление Набережночелнинского городского суда о выплате штрафа не является законным.

«Само по себе изображение растения в качестве татуировки не может являться пропагандой наркотических средств, потому что не содержит информации о способах, методах разработки, изготовления и употребления наркотических средств, как того требует закон. Также отсутствуют какие-либо призывы», — сообщил юрист.

Жорин добавил, что вместе со своим подопечным уже подал жалобу на постановление.

В феврале стало известно, что полицейские в Набережных Челнах возбудили административное производство в отношении рэпера Моргенштерна по делу о пропаганде наркотиков в трех видеоклипах. Поводом для производства стало заключение комплексной лингво-ботанической экспертизы Набережночелнинского государственного педагогического университета. Эксперты обнаружили, что по «краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю».

20 мая суд оштрафовал рэпера Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков.