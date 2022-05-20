Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Суд оштрафовал рэпера Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Суд в Набережных Челнах оштрафовал рэпера Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Сам музыкант не явился в суд. Его адвокат Сергей Жорин объяснил решение артиста тем, что «итог заседания и так очевиден».

«Мы учли опыт так называемого судебного процесса в Зюзинском районном суде Москвы, когда судья отклонила около 12 наших ходатайств, не дав возможности приобщить письменные доказательства, допросить свидетелей и многое другое», — сказал адвокат.

В феврале стало известно, что полицейские в Набережных Челнах возбудили административное производство в отношении рэпера Моргенштерна по делу о пропаганде наркотиков в трех видеоклипах. Поводом для производства стало заключение комплексной лингво-ботанической экспертизы Набережночелнинского государственного педагогического университета. Эксперты обнаружили, что по «краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю».