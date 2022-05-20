Жорин заявил об отсутствии Моргенштерна на суде по делу о пропаганде наркотиков

Адвокат Моргенштерна заявил об его отсутствии на суде по делу о пропаганде наркотиков

Адвокат 24-летнего российского рэпера Моргенштерна Сергей Жорин заявил о том, что артист не явится в Набережночелнинский городской суд по делу о пропаганде наркотиков (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов). Об этом сообщает ТАСС.

В пятницу, 20 мая, суд в Набережных Челнах должен был рассмотреть административное дело о пропаганде наркотиков в опубликованных ранее клипах исполнителя. Однако адвокат Моргенштерна заявил, что рэпер не будет присутствовать на заседании, поскольку его «итог очевиден».

По словам Жорина, к такому решению сторона защиты пришла после принятия во внимание судебного процесса в Зюзинском районном суде Москвы летом прошлого года. Тогда артиста также обвиняли в пропаганде наркотиков, а судья отклонила прошения защиты.

«Мы учли опыт так называемого судебного процесса в Зюзинском районном суде Москвы, когда судья отклонила около 12 наших ходатайств, не дав возможности приобщить письменные доказательства, допросить свидетелей и многое другое», — поведал адвокат.

«Что касается суда в Набережных Челнах, все стало понятно после того, как суд сначала отказался принимать к производству материал и вернул его в полицию, а потом при повторной подаче того же материала принял к производству и назначил дату рассмотрения. Другими словами, суд сначала увидел нарушения, а потом по каким-то причинам перестал их видеть. Поскольку итог очевиден, мы посчитали, что нет необходимости личного присутствия в суде», — добавил Жорин.

Ранее Минюст признал Моргенштерна иноагентом, на что рэпер ответил матом.