Фестиваль патриотической песни пройдет в Сочи

Международный фестиваль патриотической песни «Красная гвоздика» пройдет в Сочи

Международный фестиваль-конкурс патриотической песни «Красная гвоздика» имени Иосифа Кобзона пройдет в Сочи. Об этом рассказала «МК» заместитель главы городской администрации Елена Канюк.

По ее словам, в этом году фестиваль станет юбилейным — он состоится в городе уже в 55-й раз.

«Многие поколения сочинцев помнят его, и мы рады возвращению этого культурного бренда в Сочи. Это стало возможным благодаря поддержке Министерства культуры РФ и администрации Краснодарского края», — отметила Канюк.

Уточняется, что фестиваль пройдет с 8 по 12 июня. Заявки на участие в нем подали более 300 исполнителей. Помимо песенного конкурса, в рамках мероприятия также состоится Международный пленум композиторов песенников, на который приедут представители России, стран СНГ и Евразии.