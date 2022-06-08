В «Коммерсантъ FM» ответили на вопрос о причастности сотрудников ко взлому

Главред «Коммерсантъ FM» Воробьев заявил о непричастности сотрудников станции ко взлому

Главред «Коммерсантъ FM» Алексей Воробьев заявил, что сотрудники радиостанции непричастны ко взлому эфира. Его слова приводит издание News.ru.

«Насколько я знаю систему безопасности, действующую на "Коммерсантъ FM", сотрудники просто физически не могли бы совершить подобный взлом, им элементарно не хватит прав доступа к системе», — ответил Воробьев на вопрос, мог ли совершить атаку кто-то из работников радиостанции.

Ранее стало известно о взломе интернет-эфира «Коммерсантъ FM». Неизвестные взломали радиостанцию и включили гимн Украины, а также пацифистские песни. При этом взлом был заметен только в мобильной версии сайта радиостанции.

В конце февраля из-за начала спецоперации на Украине кибервойну России объявили хакеры из группировки Anonymous. Злоумышленники атаковали российских интернет-провайдеров и правительственные порталы, а также взломали сайты таких крупных СМИ, как ТАСС, «Коммерсантъ», «Известия» и Forbes.