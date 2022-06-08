Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Хакеры взломали радио «Коммерсантъ FM» и включили гимн Украины

В эфире радиостанции «Коммерсантъ FM» включили гимн Украины после хакерской атаки

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Интернет-эфир радиостанции «Коммерсантъ FM» подвергся хакерской атаке. Неизвестные взломали его и включили гимн Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале станции.

«Радиостанция подверглась хакерской атаке», — говорится в сообщении «Коммерсантъ FM». В заявлении также уточняется, что вещание скоро будет налажено.

В эфире взломанной радиостанции прозвучал гимн Украины, а также пацифистские песни. При этом взлом был заметен только в мобильной версии сайта.

Позже главред радиостанции Алексей Воробьев в разговоре с ТАСС уточнил, что вещание было взломано только в интернете. «Эфирное вещание радиостанции не менялось, оно идет. А что касается интернет-потока — похоже, он взломан», — рассказал он.

Ранее вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров признался, что власти республики причастны к организации сотен хакерских атак против российских и белорусских компаний и учреждений. Он заявил, что «организовал первую в мире киберармию», с помощью которой удалось осуществить свыше 660 кибератак против компаний России и Белоруссии.

В конце февраля из-за начала спецоперации на Украине кибервойну России объявили хакеры из группировки Anonymous. Злоумышленники атаковали российских интернет-провайдеров и правительственные порталы, а также взломали сайты таких крупных СМИ, как ТАСС, «Коммерсантъ», «Известия» и Forbes.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Асель Минбаева
Обсудить
Последние новости
Влияние Турции на отношения России и Украины оценили
В центре Донецка произошел мощный взрыв
Психолог дала рекомендации по организации детского досуга летом
Чемпионка UFC Шевченко поделилась мнением о Петре Яне
Назван главный пострадавший на Западе от спецоперации на Украине
Садовничий предложил сохранить в России бакалавриат для отдельных направлений
Чайный гриб оказался способен жить в марсианских условиях
Microsoft урежет бизнес в России
Врач рассказала россиянам об опасности кондиционеров для здоровья
Выступление «Би-2» на Петербургском международном экономическом форуме отменили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.