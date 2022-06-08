Хакеры взломали радио «Коммерсантъ FM» и включили гимн Украины

В эфире радиостанции «Коммерсантъ FM» включили гимн Украины после хакерской атаки

Интернет-эфир радиостанции «Коммерсантъ FM» подвергся хакерской атаке. Неизвестные взломали его и включили гимн Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале станции.

«Радиостанция подверглась хакерской атаке», — говорится в сообщении «Коммерсантъ FM». В заявлении также уточняется, что вещание скоро будет налажено.

В эфире взломанной радиостанции прозвучал гимн Украины, а также пацифистские песни. При этом взлом был заметен только в мобильной версии сайта.

Позже главред радиостанции Алексей Воробьев в разговоре с ТАСС уточнил, что вещание было взломано только в интернете. «Эфирное вещание радиостанции не менялось, оно идет. А что касается интернет-потока — похоже, он взломан», — рассказал он.

Ранее вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров признался, что власти республики причастны к организации сотен хакерских атак против российских и белорусских компаний и учреждений. Он заявил, что «организовал первую в мире киберармию», с помощью которой удалось осуществить свыше 660 кибератак против компаний России и Белоруссии.

В конце февраля из-за начала спецоперации на Украине кибервойну России объявили хакеры из группировки Anonymous. Злоумышленники атаковали российских интернет-провайдеров и правительственные порталы, а также взломали сайты таких крупных СМИ, как ТАСС, «Коммерсантъ», «Известия» и Forbes.