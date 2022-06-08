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Российский врач назвала главные правила ухода за волосами летом

Косметолог Ксения Вебер призвала отказаться от мелирования и укладки волос феном летом

Фото: A. L. / Unsplash

Российский косметолог Ксения Вебер назвала главные правила ухода за волосами летом. Ее комментарии приводит издание «Чемпионат».

По словам врача, ультрафиолетовое излучение вредит прядям не меньше, чем коже. «Ожога, конечно, не будет, но, если постоянно подставлять макушку солнцу, за месяц локоны могут выцвести чуть ли не на целый тон, а вместе с тем и высушиться до состояния постоянного "одуванчика" на голове», — рассказала Вебер. В связи с этим она призвала отказаться от мелирования, обесцвечивания, химической завивки и выпрямления волос в жаркое время года. Помимо этого, доктор предостерегла от укладки щипцами, плойкой и феном.

При этом Вебер предупредила, что окрашивание следует делать за две недели до пляжного сезона. В противном случае блонд может приобрести желтоватый оттенок, а темные тона быстро выцветут. Кроме того, необходимо носить головные уборы на море или в бассейне для защиты от воздействия солнечных лучей, хлорированной или морской воды. Также специалистка порекомендовала обрабатывать локоны специальными спреями и легкими флюидами с защитными фильтрами в составе.

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В завершение эксперт отметила, что в жару сухая кожа головы подвержена шелушению, а жирная — активнее вырабатывает кожный себум. «В результате мы получаем либо безжизненную солому вместо волос, либо ощущение грязной головы уже на второй день после мытья», — пояснила Вебер. Так, в первом случае она предложила использовать шампуни и кондиционеры с увлажняющими компонентами: с экстрактами алоэ вера, огурца, морских водорослей, а также с гиалуроновой кислотой и пантенолом. Во втором доктор посоветовала запастись очищающими средствами с цинком, селеном, глиной, экстрактом крапивы и салициловой кислотой.

В мае американские стилисты Сэм Макнайт и Дайон Смит дали советы по уходу за кудрявыми волосами летом. Так, первым делом, специалисты порекомендовали заплетать их в косы и всегда надевать специальную шапочку перед плаванием в бассейне или в море. Также они порекомендовали после мытья головы обязательно наносить на волосы несмываемый кондиционер и термозащитное средство.

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Мария Винар
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