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Вайнштейну предъявят новые обвинения в харассменте

Продюсеру Харви Вайнштейну предъявят новые обвинения в непристойном поведении

Фото: Kristin Callahan / Globallookpress.com

Бывшему голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявят новые обвинения в непристойном поведении. Об этом сообщает Daily Star.

Королевская прокурорская служба в Великобритании пояснила, что речь идет о харассменте по отношению к женщине, с которой кинематографист встречался в Лондоне. Предполагаемый инцидент произошел в августе 1996 года, в настоящее время ведется расследование.

Обвинения в адрес голливудского шоумена впервые прозвучали в 2017 году со страниц The New York Times. Тогда издание писало о многих молодых актрисах и подчиненных Вайнштейна, пострадавших за последние 30 лет. Позже свои истории отношений с продюсером рассказали более 80 женщин, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. 11 марта 2020 года продюсера приговорили к 23 годам лишения свободы, признав виновным в изнасиловании третьей степени и склонении к сексу первой степени.

3 июня суд Нью-Йорка отклонил апелляцию 70-летнего продюсера. Коллегия из пяти судей, рассматривавших апелляцию Вайнштейна, единогласно пришла к выводу, что при вынесении приговора не было совершено никаких ошибок, а потому обвинение остается в силе.

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Марина Погосян
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