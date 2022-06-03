Суд Нью-Йорка отклонил апелляцию Харви Вайнштейна и оставил приговор в силе

Суд Нью-Йорка отклонил апелляцию 70-летнего американского кинопродюсера Харви Вайнштейна. Об этом сообщает Independent.

В марте 2020 года Вайнштейн был обвинен в сексуальном насилии над бывшей помощницей Мими Хейли, а также изнасиловании начинающей актрисы Джессики Манн. Тогда кинодеятелю дали 23 года тюремного заключения, которые продюсер решил обжаловать.

Коллегия из пяти судей, рассматривающих апелляцию Вайнштейна, единогласно пришла к выводу, что при вынесении приговора не было совершено никаких ошибок, а потому обвинение остается в силе. «Мы отвергаем доводы ответчика и подтверждаем обвинительный приговор во всех отношениях», — заявила судья Анджела Маццарелли.

Пресс-секретарь продюсера заявил о том, что собирается подать на это решение апелляцию в Высший суд штата Нью-Йорк.

Сообщается, что кинодеятель отбывает 23-летний срок в Лос-Анджелесе, а также ожидает суда по 11 другим обвинениям.

В конце мая стало известно, что сокамерники голливудского продюсера Харви Вайнштейна написали о нем книгу.

Обвинения в адрес шоумена впервые прозвучали в 2017 году со страниц The New York Times. Тогда издание писало о многих молодых актрисах и подчиненных Вайнштейна, пострадавших за последние 30 лет. Позже свои истории отношений с продюсером рассказали более 80 женщин, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.

Ранее 42-летняя австралийская актриса Ребел Уилсон рассказала о сексуальных домогательствах бывшего коллеги по фильму.