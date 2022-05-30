Сокамерники Харви Вайнштейна написали о нем книгу

На Amazon вышла книга «Харви Вайнштейн: Моя история», написанная сокамерниками продюсера

Сокамерники голливудского продюсера Харви Вайнштейна написали о нем книгу. Об этом сообщает Page Six.

Автобиография «Харви Вайнштейн: Моя история» вышла на Amazon еще в начале мая, ее цена составляла 7,99 доллара. При этом было неизвестно, кто стоит за выходом книги.

Позднее выяснилось, что она была написана двумя сокамерниками бывшего магната, которые отбывают наказание в той же тюрьме, что и Вайнштейн. В предисловии автобиографии, выпущенной Prisons Foundation, говорится, что материалы произведения были получены «окольным путем» из исправительного учреждения в Калифорнии. В тексте подчеркивается, что они были переданы не Вайнштейном, а мужчинами, которые подружились с ним. Продюсер якобы рассказал им свою историю и дал согласие на публикацию книги, так как сам не может опубликовать ее из-за продолжающихся судебных разбирательств.

Адвокат Вайнштейна опроверг эту информацию и подал в суд с требованием снять книгу с продажи и не называть ее автобиографией. 28 мая ее удалили с Amazon.

Обвинения в адрес голливудского шоумена впервые прозвучали в 2017 году со страниц The New York Times. Тогда издание писало о многих молодых актрисах и подчиненных Вайнштейна, пострадавших за последние 30 лет. Позже свои истории отношений с продюсером рассказали более 80 женщин, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. 11 марта 2020 года продюсера приговорили к 23 годам лишения свободы, признав виновным в изнасиловании третьей степени и склонении к сексу первой степени.