Назначен исполняющий обязанности премьер-министра ДНР

Виталий Хоценко назначен и.о. председателя правительства ДНР

Исполняющим обязанности председателя правительства Донецкой народной республики (ДНР) назначен Виталий Хоценко. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Новый премьер ДНР ранее был директором департамента Министерства промышленности и торговли России.

Виталий Хоценко — выпускник четвертого потока в «школе губернаторов», финалист конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов.

8 июня глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об отставке правительства республики, в том числе председателя кабмина Александра Ананченко. При этом правительство продолжит исполнять обязанности до формирования нового состава.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и Луганской народной республики. 24 февраля он объявил о начале на территории Украины специальной военной операции. За три месяца войска РФ заняли часть Запорожской, Херсонскую область и некоторые подконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей.