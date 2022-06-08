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Назначен исполняющий обязанности премьер-министра ДНР

Виталий Хоценко назначен и.о. председателя правительства ДНР

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Исполняющим обязанности председателя правительства Донецкой народной республики (ДНР) назначен Виталий Хоценко. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Новый премьер ДНР ранее был директором департамента Министерства промышленности и торговли России.

Виталий Хоценко — выпускник четвертого потока в «школе губернаторов», финалист конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов.

8 июня глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об отставке правительства республики, в том числе председателя кабмина Александра Ананченко. При этом правительство продолжит исполнять обязанности до формирования нового состава.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и Луганской народной республики. 24 февраля он объявил о начале на территории Украины специальной военной операции. За три месяца войска РФ заняли часть Запорожской, Херсонскую область и некоторые подконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей.

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Алевтина Запольская
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