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Правительство ДНР отправили в отставку

Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об отставке правительства

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Правительство Донецкой народной республики (ДНР) отправлено в отставку. Указ подписал глава ДНР Денис Пушилин, пишет ТАСС.

В указе, опубликованном на сайте Пушилина, говорится, что в отставку отправлен и глава правительства Александр Ананченко.

Правительство ДНР продолжит исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабмина.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и Луганской народной республики. 24 февраля он объявил о начале на территории Украины специальной военной операции. За три месяца войска РФ заняли часть Запорожской, Херсонскую область и некоторые подконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей.

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Алевтина Запольская
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