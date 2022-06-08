Правительство ДНР отправили в отставку

Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об отставке правительства

Правительство Донецкой народной республики (ДНР) отправлено в отставку. Указ подписал глава ДНР Денис Пушилин, пишет ТАСС.

В указе, опубликованном на сайте Пушилина, говорится, что в отставку отправлен и глава правительства Александр Ананченко.

Правительство ДНР продолжит исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабмина.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и Луганской народной республики. 24 февраля он объявил о начале на территории Украины специальной военной операции. За три месяца войска РФ заняли часть Запорожской, Херсонскую область и некоторые подконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей.