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Обнаженный сын Байдена снялся на видео с пистолетом и проституткой

New York Post: опубликовано видео с обнаженным сыном президента США Джо Байдена

Кадр: Nypost

Опубликованы кадры, на которых сын президента США Хантер Байден красуется без трусов и с пистолетом в руке. Об этом сообщает издание New York Post.

На видео, снятом в гостиничном номере, он размахивает пистолетом перед камерой и даже направляет его в объектив. Кроме него в комнате находится обнаженная женщина. По версии New York Post, это проститутка.

Утекшую запись передала журналистам некоммерческая организация Marco Polo, связанная с Гарреттом Зиглером — бывшим помощником одного из соратников Дональда Трампа. Ранее она публиковала письма, якобы найденные на потерянном ноутбуке Байдена-младшего.

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В 2020 году Трамп пытался использовать документы с компьютера Хантера в предвыборной борьбе с Джо Байденом, который тогда был его соперником в президентской гонке. Представители республиканцев утверждали, что там обнаружили снимки и переписку с несовершеннолетними, а также письма, свидетельствующие о теневых сделках с компаниями на Украине. Опубликованный компромат не смог повлиять на исход выборов.

В апреле сообщалось, что Конгресс США продолжает изучать содержимое ноутбука сына президента США Хантера Байдена. Член палаты представителей, республиканец Даррел Исса выразил надежду, что там обнаружат информацию, которую можно будет использовать против президента США Джо Байдена.

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Алиса Дмитриева
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