Назван способ выбрать полезное мороженое

Диетолог Соломатина призвала смотреть на цену, состав и калорийность при выборе мороженого

Диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина рассказала, как купить полезное мороженое. Об этом она сообщила в беседе с Ura.ru.

Соломатина назвала способ выбрать полезное мороженое и посоветовала смотреть на его цену, состав, калорийность и внешний вид. По ее словам, дешевый продукт не может быть качественным, поскольку себестоимость, например, молока достаточно высокая. «Обращаем внимание на более дорогое мороженое», — призвала она.

При выборе десерта также следует читать состав, лучше предпочитать максимальное натуральное мороженое. Если в нем содержатся пальмовые масла, неизвестные красители и ароматизаторы, то не стоит покупать такой продукт. Эксперт порекомендовала не есть вафельный стаканчик: «как правило, это трансжиры».

«Обязательно нужно смотреть на форму мороженого. Если мы видим, что мороженое мягкое, или если оно помялось, значит оно оттаяло. В подтаявшем мороженом могут развиться бактерии, которые в последствии, даже при повторной заморозке, попадут в желудок», — предупредила специалист.

Диетолог назвала сорбет лучшим вариантом мороженого, поскольку он приготовлен из натурального сока и пюре фруктов и ягод. Этот десерт также легко сделать в домашних условиях, чтобы он точно стал полезным. «Но нужно знать меру, ведь даже в натуральном продукте может быть много сахара», — заключила Соломатина.

Ранее врач-диетолог и кандидат медицинских наук Юлия Чехонина рассказала россиянам о неожиданном вреде мороженого. По ее словам, десерт может вызвать головную боль.