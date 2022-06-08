Иран решил отключить все камеры МАГАТЭ на ядерных объектах

Иран отключает выходящее за рамки ДНЯО видеонаблюдение МАГАТЭ на ядерных объектах

Иран решил отключить все камеры наблюдения Международного агентства ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) на ядерных объектах, размещение которых выходит за рамки Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, его цитирует ТАСС.

«Принято решение, что мы прекратим часть нашего сотрудничества, которое выходило за рамки ДНЯО и было нашей доброй волей, включая запись информации камерами МАГАТЭ», — сказал он.

При этом Камальванди отметил, что около 80 процентов камер видеонаблюдения агентства попадают под действие ДНЯО. «Тегеран продолжает соблюдать этот договор», — заключил он.

Ранее стало известно, что Иран использовал секретные документы МАГАТЭ для сокрытия работы по созданию ядерного оружия. Отмечается, что Иран получил доступ к отчетам агентства почти 20 лет назад, когда они были переданы иранским чиновникам. Документы и сопутствующие им записи на фарси позволяют понять, как именно Тегеран использовал информацию для сокрытия сведений о военных ядерных проектах.