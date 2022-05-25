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Иран использовал документы ООН для сокрытия разработок ядерного оружия

WSJ: Иран скрывал разработку ядерного оружия с помощью документов МАГАТЭ

Фото: Vahid Salemi / AP

Иран использовал секретные документы Международного агентства ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) для того, чтобы скрыть работы по разработке ядерного оружия, пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что Иран получил доступ к секретным отчетам МАГАТЭ почти 20 лет назад, когда они были переданы иранским чиновникам. По данным издания, документы и сопутствующие им записи на фарси позволяют понять, как именно Тегеран использовал эту информацию для сокрытия сведений о военных ядерных проектах.

Как отметили авторы материала, эта «игра в кошки-мышки» препятствует заключению нового ядерного соглашения.

Ранее США возложили на Иран ответственность за достижение согласия по вопросу ядерной сделки. Как заявила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, именно Тегеран является самым крупным препятствием на пути к этому.

4 мая официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что участники переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в Вене сумели достичь значительного прогресса за последние месяцы, однако до сих пор нет уверенности, удастся ли сторонам восстановить сделку по ядерной программе Ирана.

Сделка относительно иранской ядерной программы была заключена в 2015 году между Тегераном, а также шестью посредниками: США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Ее условия предусматривали отказ Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на невведение новых санкций. В 2018-м США по инициативе действующего на тот момент президента Дональда Трампа вышли из соглашения.

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Варвара Кошечкина
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