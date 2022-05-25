Иран использовал документы ООН для сокрытия разработок ядерного оружия

WSJ: Иран скрывал разработку ядерного оружия с помощью документов МАГАТЭ

Иран использовал секретные документы Международного агентства ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) для того, чтобы скрыть работы по разработке ядерного оружия, пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что Иран получил доступ к секретным отчетам МАГАТЭ почти 20 лет назад, когда они были переданы иранским чиновникам. По данным издания, документы и сопутствующие им записи на фарси позволяют понять, как именно Тегеран использовал эту информацию для сокрытия сведений о военных ядерных проектах.

Как отметили авторы материала, эта «игра в кошки-мышки» препятствует заключению нового ядерного соглашения.

Ранее США возложили на Иран ответственность за достижение согласия по вопросу ядерной сделки. Как заявила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, именно Тегеран является самым крупным препятствием на пути к этому.

4 мая официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что участники переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в Вене сумели достичь значительного прогресса за последние месяцы, однако до сих пор нет уверенности, удастся ли сторонам восстановить сделку по ядерной программе Ирана.

Сделка относительно иранской ядерной программы была заключена в 2015 году между Тегераном, а также шестью посредниками: США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Ее условия предусматривали отказ Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на невведение новых санкций. В 2018-м США по инициативе действующего на тот момент президента Дональда Трампа вышли из соглашения.